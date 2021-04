Anderlecht op het juiste moment tegen Club Brugge?

Zondag is het weer zover, de klassieker der klassiekers: RSC Anderlecht tegen Club Brugge. De leider van het klassement gaat op bezoek in het Lotto Park waar de 3 punten van levensbelang zijn voor het spelen van Play-Off 1 met het oog op Europees voetbal volgend seizoen.

Anderlecht blaakt van het zelfvertrouwen na de pandoering tegen Antwerp. Bij Brugge loopt het de laatste tijd iets minder vlot. Is het nu of nooit voor Paarswit?

Statistieken tegen voor RSCA

Het is al van 2018 geleden dat Anderlecht nog eens kon winnen van Club in de competitie. Toen volstond één doelpunt om de maat te nemen van Blauwzwart in PO1. Daarna ging het bergaf en Brugge won zelfs de laatste 5 confrontaties! Ook zondag zijn de Bruggelingen favoriet en ze zullen er alles aan doen om wederom de 3 punten mee naar huis te nemen.

Sterspeler Lang onzeker

Noa Lang blesseerde zich met Nederland op het EK U21. Even werd zelfs gevreesd voor zijn seizoen en dat zou een enorm streep door de rekening van Club Brugge zijn geweest. De Nederlander bloeide de laatste maanden helemaal open en leidde Club naar een voorsprong van maar liefst 19 punten. In de wandelgangen horen we nu dat Lang toch fit zou geraken voor de topper zondag. Brugge zal er alleszins alles aan doen om de Nederlander aan de aftrap te krijgen.

Jong en speels Anderlecht

Vincent Kompany geeft ook dit seizoen weer het volle vertrouwen aan zijn jeugdspelers en dat loonde afgelopen weekend! Spelers als El Hadj, Verschaeren, Amuzu en Lokonga lieten al flitsen van hun enorme talent zien en zullen over enkele jaren in de Europese topcompetities schitteren. Maar die jeugdigheid heeft hen helaas ook al veel punten gekost. De vraag is of de jonkies van Anderlecht hun focus 90 minuten lang kunnen houden tegen een topploeg als Club Brugge...

Machine Club Brugge sputtert (een beetje)

Sinds de corona-uitbraak bij Club Brugge, loopt alles wat minder vlot. De uitschakeling in Europa en in de beker waren pijnlijk en veel spelers hebben moeite hun vorm terug te vinden. Afgelopen weekend hadden ze het vooraan vaak moeilijk om de opening te vinden. De creativiteit van Lang werd duidelijk gemist.

Maar toch blijft dit Brugge met voorsprong de beste ploeg uit België en is de vraag niet of ze kampioen gaan spelen, maar wanneer. Dat weten ze bij Anderlecht ook! Maar Paarswit zal er zelf alles aan doen om de 3 punten thuis te houden. Want een nederlaag tegen Brugge en een overwinning van Oostende op Beerschot en Play-Off 1 lijkt plots weer verder weg dan gedacht.

Waar kan je op inzetten?

Club Brugge blijft topfavoriet voor deze wedstrijd. Je verdient 2.25 keer je inzet als ze die rol waarmaken zondag.

Club Brugge scoorde dit seizoen al 68 doelpunten en ook Anderlecht vindt de laatste tijd vlot de weg naar doel. Scoren ze allebei, dan gaat je inzet maal 1.83.

Brugge zal zeker niet stoppen met aanvallen na 1 goal. Daarom is het slim om Club brugge op meer dan 1,5 goals te zetten. Die odd staat op 2.15.