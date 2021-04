Charleroi eindigt de reguliere competitie zonder één van haar centrale verdedigers

Charleroi heeft haar selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd van dit weekend tegen Eupen. Er is wel één grote afwezige, want zo zit Ognjen Vranjes niet in de selectie van de Carolo's.

Het seizoen van Ognjen Vranjes is al voorbij. De Bosnische verdediger werd sinds afgelopen winter gehuurd van Anderlecht en wist zich snel op te werken als één van de basisspelers onder Karim Belhocine. Zo speelde hij al 13 wedstrijden voor Charleroi dit seizoen. Maar Vranjes zal niet kunnen spelen in de wedstrijd van zaterdag tegen Eupen. De verdediger kampt namelijk met een hamstringblessure. Het is dit weekend de laatste wedstrijd van Charleroi, want ze kunnen zich niet meer kwalificeren voor play-off 1 of 2. 📍 Voici la sélection du Sporting de Charleroi pour le match de demain face à la @kas_eupen ⚪️⚫️#RCSC #CHAEUP #JPL pic.twitter.com/gBTwn030Ea — RCSC Official (@SportCharleroi) April 16, 2021





Volg Charleroi - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (17/04).