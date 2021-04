"Play-off 2 zou fantastisch zijn na zo'n seizoen" vs "Als je vooraf zegt dat je voor titel wil concurreren kan je niet tevreden zijn"

In de Jupiler Pro League staat op zondagavond nog heel wat op het spel. Het duel tussen Zulte Waregem en Gent is een rechtstreekse clash om play-off 1.

Hein Vanhaezebrouck heeft voor deze laatste wedstrijd van de reguliere competitie keuze. Er werden geen nieuwe blessures opgelopen en ook Matisse Samoise is opgenomen in de selectie van de Buffalo's.

"We moeten vooral normaal doen", had ook de oefenmeester van Gent vooraf aangegeven. "Maar play-off 2 is het minimum. Als je voor het seizoen zegt dat je wil concurreren met Club Brugge, dan kan je niet tevreden zijn."

Ook Zulte Waregem droomt echter nog luidop van play-off 2. "Het is niet dat we deze week op training plots achteruit zijn gaan passen in plaats van vooruit", aldus Francky Dury. "Het zou fantastisch zijn als we na zo'n seizoen nog play-off 2 zouden halen."

De coach moet het nu wel ook doen zonder Dompé, die een vijftal weken buiten strijd is met een enkelblessure.