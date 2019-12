Een nieuwe Thibaut Courtois is opgestaan: briljante cijfers voor de Clasico

Begin dit seizoen werden er nog openlijk vragen gesteld over het niveau van Thibaut Courtois bij ReaL Madrid en hoe hij omging met bepaalde concurrentiestrijden, maar ondertussen is daar al lang geen sprake meer van.

Hoe de tijden kunnen veranderen. Minder dan drie maand geleden - met Club Brugge op bezoek in Santiago Bernabeu - leek Thibaut Courtois een bang saapjen te zijn geworden in de hoofden en pennen van veel Spaanse pers.

Revival

Aarzelende prestaties, negen doelpunten geslikt in zeven duels en de vergelijking met Keylor Navas die werd gemaakt. Tijdens de rust moest hij bovendien nog eens worden gewisseld met maagproblemen, een dieptepunt leek het.

Maar ondertussen is alles veranderd. Courtois heeft de voorbije zeven competitiewedstrijden amper drie goals moeten incasseren en zorgde bovendien voor briljante statistieken: liefst 19 reddingen op de laatste 21 schoten op doel - een gemiddelde van boven de 90%.

19 - Thibaut Courtois has saved 19 of the last 21 shots on target he has faced for Real Madrid in LaLiga (90.5%). Giant. #ElClásico pic.twitter.com/NUYPhoKB5c — OptaJose (@OptaJose) December 17, 2019

Ook aanvallend was hij afgelopen weekend nog van waarde, maar vooral in eigen doel is hij de laatste maanden opnieuw naar zijn beste vorm aan het stijgen. Zo is hij momenteel zelfs beter bezig dan ene Marc-André Ter Stegen - faut le faire.

3 - Marc-André ter Stegen has made more errors leading to goals than any other player in LaLiga this season (three). Strange.#ElClasico pic.twitter.com/4T6AsTU2k1 — OptaJose (@OptaJose) December 17, 2019

Het wordt dus ook een interessant duel tussen de doelmannen in de Clasico, die ook zeker in de gaten zal kunnen worden gehouden. Wie trekt aan het langste eind? Dat weten we woensdagavond pas.