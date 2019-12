Vercauteren geeft update over Kompany en Chadli voor Club Brugge: "Hij had een reactie"

Anderlecht doet er alles aan om zijn sterkst mogelijke elftal donderdagavond op het veld te krijgen. Dat betekent met Vincent Kompany en Nacer Chadli. Maar Frank Vercauteren bouwde toch nog wat voorzichtigheid in.

Het antwoord van Vercauteren was eigenlijk te voorspellen. "We hebben vandaag nog een training en zullen het daarna bekijken", aldus de T1. "Maar Kompany staat qua intensiteit wel verder dan Chadli. Nacer heeft een kleine reactie gehad en heeft wat voorzichtiger moeten trainen. We gaan het straks evalueren en daarna moeten we nog beslissen hoeveel minuten ze kunnen maken."

Vercauteren heeft wel nog meer zorgen. Na het uitvallen van Yari Verschaeren heeft hij nog probleemgevallen. "Amuzu, Sardella en Didillon zijn ook twijfelachtig. Het wordt nog afwachten met wie we kunnen beginnen."

Ervaring

Al zijn Chadli en Kompany natuurlijk de belangrijksten. Club zit met een hoop ervaring en anders wordt de spoeling op dat vlak wel heel dun. "Het is altijd belangrijk dat de jeugd omringd wordt door ervaring. Dat is ook het idee bij ons. Of die jonge gasten in zulke omstandigheden ook strafschoppen kunnen nemen? Op Moeskroen waren er toch een hele hoop die de eerste twee hadden willen nemen als het erop aangekomen was."

Beslissen Chadli en Kompany zelf of ze fit zijn om te spelen? "Nee, dat is onderlinge communicatie. Het is wel duidelijk of ze kunnen spelen of niet. Zij kunnen alleen zeggen hoe ze zich voelen."