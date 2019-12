Luikse grasmat in het voordeel van Antwerp? "Klaar voor de oorlog"

Twee maanden na de puntendeling en de remonte van Standard op het veld van Antwerp ontvangen de Rouches de Great Old in de kwartfinale van de Croky Cup. De omstandigheden zouden wel eens in het voordeel van Antwerp kunnen zijn.

Als Standard op Sclessin speelt is het altijd bevoordeeld tegenover de tegenstander vanwege het vurige publiek. Woensdag heeft het door de erbarmelijke staat van de grasmat nog een extra tegenstander, zeker omdat Antwerp een sterke, fysieke ploeg heeft.

"Het veld bevordert onze speelstijl niet. Dat hebben we zondag tegen Anderlecht gezien tijdens de opbouw. Behalve op het einde dan, wanneer we veel directer speelden", aldus Michel Preud'homme, die het ook over de tegenstander had.

"Antwerp heeft goede voetballers in de rangen en staat niet per toeval op de tweede plaats. Het klopt wel dat het er op sommige momenten erg gespannen aan toe gaat, maar dat maakt deel uit van het voetbal zolang het binnen de perken blijft", besloot Preud'homme. "We kennen het team en we zijn klaar om ten oorlog te gaan", voegde Maxime Lestienne daar nog aan toe.