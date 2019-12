Anderlecht-verdediger doodeerlijk: "Misschien heeft Club gewoon meer kwaliteit"

Wat moet je als speler van Anderlecht nog komen verkondigen na een wedstrijd als tegen Club Brugge? De persdienst zond Derrick Luckassen naar de mixed zone en die was heel eerlijk.

De Nederlandse verdediger wist het even ook niet meer. Heel het seizoen konden ze zich wel nog aan het een of ander optrekken, maar nu lijkt het allemaal voorbij. "Waarvoor we nog spelen? (zucht en twijfelt) Het jaar goed afsluiten zeker? Er zijn nog twee wedstrijden en die moeten we winnen. Misschien dan komen we nog in aanmerking voor play-off 1. Als we ze niet winnen? (haalt schouders op) Daar zijn we nu niet mee bezig."

Club domineerde in het Lotto Park. Een pijnlijke conclusie voor iedereen bij paars-wit. "De eerste vijftien minuten hadden we het heel lastig. Daarna hadden we wat meer grip op de match, maar na de rust slikken we direct een goal."

Vormer zei na de match dat de mentaliteit en de kwaliteit van Brugge het verschil maakten. "De mentaliteit, daar lag het niet aan. De kwaliteit? Misschien wel ja. Brugge was gewoon beter. We hebben ook amper kansen kunnen afdwingen hé."