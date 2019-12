Slecht nieuws voor Standard: sterkhouder moest naar de kant met een spierblessure

Standard heeft gisteren verloren in de kwartfinale van de Beker van België tegen Antwerp. Het werd 1-3. Na een half uur moest Selim Amallah naar de kant met een spierblessure. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij out zal zijn.

Een avond om snel te vergeten dus voor Standard. Ze kwamen nog wel op voorsprong via Lestienne, maar in de tweede helft ging Antwerp er nog over via De Laet, Benson en Mbokani. Standard is dus uitgeschakeld en daar komt ook nog eens de blessure van Amallah bij. De aanvallende middenvelder was de laatste tijd enorm sterk bezig voor de Rouches, maar nu lijkt hij toch een tijd aan de kant te staan. Hij zou een spierblessure opgelopen hebben. Ook Vanheusden en Vojvoda moesten even naar de kant voor verzorging, maar zij konden verder spelen.