📷 🎥 Club Brugge brengt kerstverhaal op de markt dat moet verbinden: "Onze tegenstanders zijn geen vijanden"

Het is eens iets anders dan een ugly christmas-sweater dat Club Brugge onder de kerstboom wil leggen bij de mensen thuis. De club komt met een kerstverhaal dat mensen dichter bij elkaar moet brengen.

"De Beer en zijn sjaal", dat is de titel van het kerstverhaal dat Club Brugge op de markt bracht. Daarmee wil het de jongste fans en hun (groot-)ouders bereiken. "Het is de bedoeling dat de ouders clubliefde opnieuw ontdekken als ze dit verhaal voorlezen aan hun kinderen", vertelt Bob Madou, CBO van Club Brugge.

In het verhaal komen Beer en zijn vader andere dieren tegen in het bos. Onder andere een zebra, bosuil en buffel. "We willen een positief verhaal creëeren. Onze tegenstanders zijn niet onze vijanden. Uiteindelijk zijn we allemaal supporters, ongeacht welke kleuren we dragen", vertelt een trotse voorzitter Bart Verhaeghe.

"Met Konijn heb je enkel last, geloof me. Hij graaft putten in het veld vlak voor onze deur", is een zin uit het verhaal dat verwijst naar Cercle Brugge. Maar Club wil daar alles behalve mee een sneer uitdelen want op het einde van het verhaal hebben alle dieren -mascottes- één gemeenschappelijk doel. Er is geen enkele plek voor racisme en hooliganisme in het boek. Wel wil Club samen met de andere clubs werken aan een gezamenlijk doel.

Via www.debeerenzijnsjaal.be is het verhaal ook digitaal te bekijken.