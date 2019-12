Er is er eentje terug! Gent ontvangt Club Brugge met sterkste kern van het seizoen

Zondagnamiddag staat de topper tussen AA Gent en Club Brugge op het programma. De Buffalo's moeten eigenlijk winnen om de titelstrijd (opnieuw) spannend te maken.

Jess Thorup beschikt alvast over heel wat pionnen om het Club Brugge moeilijk te maken. Zo is Jonathan David terug uit Canada en zit die voor het eerst samen met de herstelde Giorgi Chakvetadze in de wedstrijdkern.

De Georgiër mocht tegen Zulte Waregem en KV Oostende al kort invallen. Met hem én David heeft Thorup alvast twee serieuze troefkaarten in handen om Club Brugge te overbluffen.

Gent telt momenteel tien punten minder dan Club Brugge, dat nog een wedstrijd moet inhalen.