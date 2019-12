Gewezen Antwerpaanvaller niet mild voor Lamkel Zé: "Bölöni slikt toch elke dag Dafalgan?"

Op Standard liet hij weer van zich horen. Didier Lamkel Zé is een naam die de geschiedenisboeken van het Belgische voetbal zal ingaan, maar niet enkel om wat hij gepresteerd heeft.

Het is ook ex-Antwerpspeler Alex Czerniatynski (59) niet ontgaan wat Didier Lamkel Zé op het veld van Standard deed helemaal op het einde. De gewezen Rode Duivel heeft ook een opmerkelijke bedenking.

"Als je ziet naar het potentieel van Antwerp, dan denk ik meteen 'wat een ploeg'", steekt Czerniatynski van wal in Het Laatste Nieuws. "Het is vreemd dar Bölöni een aantal weken geleden zijn job nog moest vrezen. Hoe het tij kan keren."

Maar de gewezen aanvaller keek in het bijzonder ook naar Lamkel Zé. "Hij is een schitterende voetballer, maar hij heeft een probleem. Hij is echt goed, maar spijtig genoeg moet hij altijd iets speciaal doen. Als hij dat bij een echte topploeg doet, vliegt hij stante pede naar de B-kern. Bölöni slikt toch elke dag Dafalgan?"