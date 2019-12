Clinton Mata : "We zijn ambitieus en gaan voor het maximale"

Door de overwinning van Club Brugge tegen Anderlecht, mogen ze bij blauw-zwart blijven hopen op de dubbel. Met een comfortabele voorsprong in de competitie en een plek in de halve finale van de Beker ziet het er voorlopig goed uit voor de ploeg van Clement.

"Mensen die de match gezien hebben zullen zeggen dat het een gemakkelijke kwalificatie is geworden voor ons, maar ik kan je verzekeren dat dat niet het geval was. Het was een zeer moeilijke, intense match", vertelt Mata, die kan terugblikken op een sterke wedstrijd, voor de micro van RTL Sport.

"We hadden onszelf voorgenomen om ons eigen spel hier op te leggen. Dat is ook exact wat we gedaan hebben en daarom verdienen we deze zege dubbel en dik. Door het eerste doelpunt moesten zij een beetje komen, waardoor er wat meer ruimte kwam in de rug van de verdedigers, waar we met onze snelle jongens gebruik van kunnen maken."

Is dit dominante Club Brugge nu op weg naar de dubbel competitie-Beker? "We zijn ambitieus, dat is zeker. Ik kan alleen maar beloven dat we er alles aan zullen doen om voor het maximale te gaan."