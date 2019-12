Diego Forlan begint aan fameuze uitdaging: coach bij één van meest prestigieuze Zuid-Amerikaanse teams

Het gaat Diego Forlan goed af in de voetballerij. De Uruguayaanse voetballegende is na nog geen halfjaar na zijn pensioen al coach. Dat in zijn thuisland.

Forlan sloot afgelopen zomer zijn illustere voetbalcarrière af bij Kitchee in Hong Kong. De Uruguayaan (40) moest niet lang wachten op nieuw werk in de voetbalwereld. Nu gaat de ex-aanvaller van onder andere Atletico Madrid, Inter en Manchester United aan de slag als coach bij Peñarol, zo meldt Voetbal International. Forlan komt als nobele onbekende in de trainerswereld terecht. Meteen bij de meest succesvolle club van het land. Peñarol is namelijk recordkampioen met vijftig titels en vijfvoudig winnaar van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League. Forlan begon zijn voetbalcarrière bij het Argentijnse Indepediente en trok daarna naar Manchester United waar hij Europees doorbrak. De aanvaller trok daarna onder meer nog naar Inter en Atletico, waar hij ook de Europa League won, alvorens hij zijn geluk zocht in India en Hong Kong.