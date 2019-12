Mechelen wil na twee maanden nog eens winnen in eigen huis: "Tonen dat we iets te betekenen hebben"

Er staan dit jaar nog twee opdrachten op het programma voor KV Mechelen. Vrijdagavond thuis tegen KV Oostende, volgende week op het veld van Moeskroen.

“Je mag de wedstrijd tegen Oostende gerust een must win noemen”, noteerde Het Laatste Nieuws op de persconferentie vooraf uit de mond van KVM-coach Wouter Vrancken.

“We willen dit bewogen jaar in schoonheid afsluiten. Vooraf zouden we getekend hebben om in deze positie te staan, maar ik voel dat mijn groep snakt naar een overwinning: we willen nog eens tonen dat we iets te betekenen hebben.

Daarvoor moeten we ons niveau wel weer optrekken. Een overwinning zou het vertrouwen een boost geven.”

Het is exact twee maanden geleden dat Malinwa nog eens won in eigen huis: op 20 oktober ging Antwerp voor de bijl.