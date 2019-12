Parfait Mandanda in gesprek met een Amerikaanse club voor een vertrek in januari

De doelman van Sporting de Charleroi zou dicht bij een vertrek staan uit de Belgische competitie. Er zou een Amerikaanse ploeg zeer geïnteresseerd zijn in Mandanda.

Parfait Mandanda krijgt geen kansen meer en dus staat hij steeds dichter bij een vertrek. De Congolese doelman zou deze winter zijn koffers moeten pakken en hij is op weg naar de Verenigde Staten, aldus Sudpresse.

Mandanda zou een aanbod hebben ontvangen van een Amerikaanse tweedeklasser waarvan de ambitie is om lid te worden van de Major League Soccer (MLS). Hij heeft ook aanbiedingen gekregen uit de Golflanden, maar zijn voorkeur zou naar de Amerikaanse competitie gaan.

Zijn vertrek is misschien niet definitief, want Sudpresse heeft het over een lening en de kans bestaat dat er een aankoopoptie bij is.