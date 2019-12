Francky Dury duidelijk na nederlaag bij Cercle Brugge: "Niet boos, maar verrast" en "Onaanvaardbaar"

Zulte Waregem verloor op bezoek bij Cercle Brugge met 2-0. Na de wedstrijd was coach Francky Dury dan ook niet tevreden met wat zijn ploeg had laten zien. "Of ik boos ben? Neen, ik ben verrast."

"Ik ben verrast dat we de match niet hebben aangevat op honderd procent", aldus Francky Dury na de 2-0 nederlaag van Zulte Waregem bij Cercle Brugge. "Zij hadden succes vanuit hun drive, wij waren niet op de afspraak. We hebben geschoven, bijgestuurd, vervangen en nog meer geschoven, maar het mocht niet baten." Onderschatting? Onaanvaardbaar "We waren klaar om te spelen, maar niet om de wedstrijd te winnen", ging de oefenmeester van Zulte Waregem verder. "We zijn te zwak begonnen. Onderschatting? Misschien, maar dat is dan onaanvaardbaar." Toch had Dury ook lof voor de tegenstander: "Alle credits voor Cercle Brugge, chapeau voor hoe ze hier kwamen spelen en voor elke morzel grond wilden vechten. Wij hadden dat vorig seizoen ook gedaan tegen hen toen we laatste stonden, dus we waren verwittigd."