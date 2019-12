Ivan De Witte zou - achteraf gezien - wel doordrukken voor Philippe Clement: "Ik had toen het gevoel dat we geen trainer bij een andere club konden weghalen"

AA Gent moet dit weekend in eigen huis winnen van Club Brugge of de achterstand wordt wel bijzonder groot. Die is nu al tien punten en blauw-zwart heeft nog een match minder. Ivan De Witte heeft wel respect voor het werk van de tegenstander. En van hun coach...

Want die was ook bij Gent in beeld nadat hij bij Waasland-Beveren zo'n sterk werk aan het neerzetten was. Genk drukte door, terwijl Gent besliste niet door te drukken omdat hij nog was aangesloten bij een andere club.

Dat is - achteraf bekeken - iets wat voorzitter Ivan De Witte niet meer zal laten liggen. "Ik heb daar spijt van ja. Al zie je ook dat Club Brugge de club van zijn hart is en dat hij dus wel snel weer zou vertrokken zijn", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Als gewezen voorzitter van de Pro League leefde bij mij het gevoel dat we geen trainer konden weghalen bij een andere club. Nu, als je me in retrospect zou vragen of we de contacten opnieuw zouden stopzetten, dan zou ik nee zeggen. We zouden voort onderhandeld hebben. Zo'n houding is misschien niet goed, maar we moeten ook niet als enige club naïef zijn."