🎥 Nikola Storm, matchwinnaar dankzij zijn typische actie

Aan één goal van Nikola Storm had KV Mechelen vrijdagavond genoeg om de bezoekers uit Oostende over de knie te leggen. Voor de blonde flankaanvaller was het zijn vierde treffer van het seizoen.

In de eerste helft probeerde Nikola Storm het op aangeven van Van Cleemput en Engvall, maar het jeugdproduct van Club Brugge zag zijn pogingen centraal en in de verste hoek gekeerd worden door de Oostendse doelman. Na de pauze sneed hij opnieuw naar binnen vanop de linkerflank en vond hij met zijn rechter het kleinste gaatje in de korte hoek. Derde keer goede keer dus en wel een assist voor Van Damme. Storm deed het op z'n Robbens, maar dan van de andere kant. Storm op zee? Niets van! 🌊

Storm 'Achter de Kazerne'! 💨 pic.twitter.com/LU7ta5LQkZ — Play Sports (@playsports) December 20, 2019 "Twee keer was het net niet. Maar ik bleef proberen en dan doet het als flankspeler toch deugd als het loont. Het was ook de eerste keer dat mijn zoontje in het stadion was", besloot Storm met een kamerbrede glimlach.