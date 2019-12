WK-organisator Qatar laat niets aan het toeval over: zelfs stadionzitjes zijn voorzien van airco

Het WK 2022 in Qatar wordt door de hitte al niet in de zomer gehouden, maar dat is niet de enige maatregel die het gastland treft tegen de extreme weersomstandigheden.

Momenteel is het WK voor clubteams aan de gang in Qatar, als repetitie voor het WK met landen in 2022. Ze zijn er erg vroeg bij dus. Het VRT-journaal trok naar het wereldkampioenschap om te zien hoe er het met de stadions aan toe ging. Goed, zo blijkt, want de meeste voetbaltempels zijn al bijna klaar. De stadions zijn voorzien van airconditioning voor de spelers, maar ook voor de fans. "Onder de stoeltjes blaast er koude lucht uit gaten van verschillende vormen. Zo zal de frisse wind de fans als een bubbel omarmen en hen niet te hard raken", legde een ingenieur uit in de nieuwsreportage.