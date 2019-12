Vrancken countert kritiek van collega: "VAR was bij ons ook niet goed wakker! Duidelijk strafschop"

Bij KV Oostende was iedereen woest omdat een kopbal van Sylla -die over de doellijn leek- niet werd toegekend. De thuisploeg wees naar een andere fase. Een vermeende strafschopfout op Nikola Storm.

Op de persbabbel na de match haalde Kare Ingebrigtsen aan dat zijn team een geldig doelpunt ontnomen was (dat kon u HIER lezen). Over die bewuste fase sprak Wouter Vrancken zich niet uit, maar hij verwees wel naar een penaltygeval dat daar erg kort op volgde.

Penalty op Storm?

"Ik wil een kanttekening plaatsen bij het verhaal van mijn collega", reageerde Vrancken. "Ik betwijfel of de VAR wakker was, want Storm werd toch echt wel onderuit gelopen in de grote rechthoek. Ik heb het nog eens uit alle hoeken bekeken en ik kan me niet inbeelden dat je de bal daarvoor niet op de stip legt. Dat is mijn collega ontgaan denk ik dan."

Nikola Storm vond het ook een overduidelijk strafschop. "Ik zag niet goed of de bal over de lijn was of niet. Maar ik had ook een penalty moeten krijgen. Ik word gehaakt, maar de scheids zei dat ik te nadrukkelijk op zoek ging naar het contact."