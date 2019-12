Zidane kijkt al uit naar 1/8 finale tegen Mancheser City: "Guardiola is de beste trainer ter wereld"

In de eerste ronde van de knock-outfase in de Champions League krijgen we al meteen een finale avant la lettre. Het Real Madrid van Zinédine Zidane, Thibaut Courtois en Eden Hazard neemt het op tegen het Manchester City van Pep Guardiola en Kevin De Bruyne.

Real Madrid tegen Manchester City had net zo goed een CL-finale kunnen zijn, maar nu staan de twee Europese grootmachten tegenover elkaar in de 1/8 finale. Ofwel Pep Guardiola ofwel Zinedine Zidane zal de kwartfinale dus niet halen. Beide coaches hebben respect voor elkaars werk. Eerder deze week gaf de Spanjaard al aan dat hij als speler graag eens met Zidane in de ploeg had gestaan en zaterdag stak de Fransman zijn lof voor Guardiola niet onder stoelen of banken. "We hebben erg vaak tegen elkaar gespeeld. Ik respecteer hem als speler en als trainer, want ik vind hem de beste ter wereld. Al heel zijn carrière laat hij dat zien", bewierookte Zidane zijn collega bij l'Équipe. Op 26 februari wordt de heenmatch in Madrid afgewerkt. De return volgt op 17 maart.