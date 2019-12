Raakt AA Gent overbodige (en dure) speler deze winter kwijt? Onderhandelingen lopen

AA Gent wil deze winter graag afgeraken van Dylan Bronn. De 24-jarige Tunesische international werd naar de B-kern verwezen en wil in januari een oplossing. Die is misschien wel in de maak.

Bronn nam deze week met zijn zaakwaarnemer het vliegtuig richting Nice. Waarschijnlijk om te gaan onderhandelen met Monaco, dat eerder al geïnteresseerd was in de centrale verdediger die ook als rechtsback kan aantreden. Bronn komt niet meer in de plannen van Jess Thorup voor, nadat de twee vorig seizoen al een discussie hadden. Omdat Plastun en Ngadeu het hart van de defensie bevolken is er voor Bronn sowieso geen plaats als basisspeler. Hij liet het Gentse bestuur al weten dat hij in januari wil vertrekken. Monaco lijkt zijn voorkeur weg te dragen.