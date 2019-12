Bij Eupen liepen ze kwaad op de VAR rond: "Zo is voetbal niet meer leuk, ik denk dat ze de regels zelf niet meer kennen"

Zaterdagavond verloor Eupen thuis tegen KV Kortrijk. Ondanks dat ze zelf een rist aan kansen misten, keken ze vooral naar de arbitrage. De VAR was de gebeten hond.

Op het einde dacht Eupen recht te hebben op een penalty, maar de VAR besliste er anders over. "Er was contact, ik begrijp het niet. Hij had vier minuten nodig om de fase te analyseren. Ik begrijp dit echt niet", zuchtte Nils Schouterden. "Ik heb het gevoel dat ze de regels zelf niet meer kennen. Het is niet makkelijk voor de refs ook. Er moet toch wel iets veranderen."

Volgens de winger vertrouwt men te veel op de beelden tegenwoordig. "De lijnrechters durven zelfs niet meer vlaggen. Zo is het voetbal niet meer leuk. Maar goed, we hebben ook de kansen gemist. We hadden de match kunnen doodmaken. En soms moeten we ook eens van verder durven trappen dan de bal in doel te willen lopen."