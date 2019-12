Plots is de promovendus de fiere leider in 1B: "Voor een ploeg die opkomt, is dat toch zeer goed"

Het kan verkeren in het voetbal, dat weten ze nu ook in de provincie Luxemburg. Aan het begin van de tweede periode leek het allemaal wat minder te gaan voor Virton en kijk nu. Het staat zowaar helemaal bovenaan in het reguliere klassement in 1B.

Door het format van de competitie gaat de meeste aandacht naar de periodestanden, maar het loont ook eens de moeite om een blik te werpen op het algemene klassement. Daar staat nu op de eerste plaats... Excelsior Virton. Dankzij twee opeenvolgende zeges heeft het vijf punten goedgemaakt op OHL en telt het nu een punt meer dan de Leuvenaars.

Felicitaties voor de spelers

"Voor Virton, een ploeg die opkomt, is dat toch zeer goed. Het is mooi voor de club en de gemeente. We beseffen wel dat het nog verre van gedaan is", zegt trainer Bracconi. Die heeft zijn intrede niet gemist en sprokkelde zeven punten in zijn eerste drie matchen. "Het had zelfs 9 op 9 kunnen zijn. Feliciaties voor de spelers zijn op hun plaats. Alle instructies worden goed opgevolgd. Ik ben fier dat we zo'n groep vormen."

Als Virton deze lijn doortrekt, gaat het mogelijk ook in de tweede periode een rol van betekenis spelen. "Het zou optimaal zijn als we na de jaarwisseling weer fris voor de dag zullen komen. Dat is nodig voor de tweede periode. De ambities zijn daar. Ik ben momenteel heel tevreden over mijn ploeg."