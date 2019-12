OHL-trainer schippert tussen positief blijven en ontgoocheling: "Mijn hart bloedt"

Het is een uitstekend 2019 geweest voor OHL, maar het is wel enigszins een einde in mineur. Vincent Euvrard stelt vermoeidheid vast bij zijn troepen. De coach tracht wel om er niet te negatief over te doen. Toch kan hij moeilijk zijn teleurstelling wegsteken.

Euvrard betwistte op geen enkel moment dat de nederlaag tegen Virton terecht was. "Individueel zitten we ver onder ons niveau. De winterstop komt een week te laat", concludeert de Leuvense trainer. "Ik wil niet vervallen in negativisme. Vanuit mijn opvoeding heb ik meegekregen om niet enkel naar voren te kijken, maar ook te weten waar je vandaan komt en je parcours eens te bekijken."

Geslaagd 2019

Dat doet Euvrard dan ook. "We kunnen als OHL zijnde terugblikken op een 2019 dat heel erg geslaagd is. Daarvoor geef ik een dikke pluim aan mijn spelersgroep. Al moeten we ook wel in de spiegel kijken." Dat de ploeg even aan het einde van zijn latijn lijkt te zitten, is ook niet abnormaal. "In onze basiself staan acht spelers die er al van januari in staan."

Waar in sommige wedstrijden in de tweede periode omstandigheden niet meezaten, was het spelpeil in de laatste twee duels wel gewoon onvoldoende. "In Lommel hebben we met tien tegen elf een knak gehad en dat zijn we niet te boven gekomen. Als we onder ons niveau blijven, ontbreekt het dan wat aan leiderschap. Mijn hart bloedt wel als ik ons zo zie spelen."