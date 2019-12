Kompany viert eindelijk zege op het veld: "We staan in de middenmoot, maar dat hoeft niet te zeggen dat we ons zo moeten gedragen"

Vincent Kompany is geen fan meer van de schrijvende pers na al wat er verschenen is de laatste tijd. Voor tv wou hij wel even tijd maken voor een interview. "We willen niet als AC Milan of Manchester United worden", aldus de kapitein/manager.

Kompany kon eindelijk eens een overwinning op het veld vieren. Meteen de beste wedstrijd van Anderlecht dit seizoen, of het zal er toch dicht bij zijn. Een groot verschil met donderdag. "Donderdag speelden we tegen de beste ploeg van het land. Ik zeg ploeg, en niet club. Ze zijn goed samengesteld, daartegen winnen is moeilijk met een jonge ploeg die hoogtes en laagtes kent."

Andere clubs zitten in hetzelfde schuitje. Of toch niet helemaal. “Ik zag AC Milan met 5-0 vernederd worden door Atalanta, Manchester United verloor van de laatste in de stand,... Wat ik wil zeggen: geen enkele club is te groot om te falen. Wat wij moeten doen is onze filosofie doortrekken. Het alternatief is in het vagevuur verkeren zoals die genoemde clubs.”

Het mag af en toe eens pijn doen

De keuze voor de jonge gasten blijft dus. "Als we een aantal keer na elkaar dit voetbal kunnen brengen - en niet enkel zestig à zeventig minuten, maar een volledige wedstrijd - komt het goed op termijn. Dan mag het nu af en toe eens pijn doen. We staan nog ver van waar we willen staan. Maar dat communiceren we (hij en Vercauteren) ook. We staan nu in de middenmoot, maar dat hoeft niet te zeggen dat we ons zo hoeven te gedragen."