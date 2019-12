Antwerp morst met punten zonder Mbokani: "Barcelona is ook afhankelijk van Messi"

Antwerp kwam zondagavond niet verder dan 1-1 op het veld van Sint-Truiden. De voornaamste reden? De schorsing van Dieumerci Mbokani.

STVV was lang de gretigere en de betere ploeg. Na een laat doelpunt van Yuma Suzuki leken de Kanaries zelfs op weg naar drie punten, maar een late penalty zorgde alsnog voor een puntendeling.

Zinho Gano verving Mbokani in de spits, maar trapte bij 0-0 dé kans op de lat. Antwerp profiteerde zo niet van het puntenverlies van de andere clubs in de top van het klassement.

“Niemand weet wat er zou gebeurd zijn met Mbokani op het veld”, vertelde László Bölöni achteraf. “Hij is één van de beste spitsen in België en Gano is Mbokani niet. Maar inderdaad: we hebben hem gemist.”

“Elk team heeft zijn goalgetters, maar misschien zijn we inderdaad wel wat te afhankelijk van hem. Niets aan te doen. En ik wil niet vergelijken, verre van, maar Barcelona is ook vaak afhankelijk van Messi en Real Madrid was dat ook vaak van Ronaldo. Maar ook zonder hen winnen ze wedstrijden.”