Eerste match sinds eind juli, meteen aanvoerder én van waarde: speler en coach reageren op de revival

Op speeldag 1 liep het voor Dylan De Belder mis tegen Standard: een gescheurde band in een spronggewricht hield hem meteen lange tijd aan de kant. Tegen Essevee was hij er eindelijk opnieuw bij ... en meteen van waarde én meteen kapitein.

Voor sommige fans was het een verrassing dat Dylan De Belder plots aan de aftrap stond tegen Zulte Waregem, maar voor de aanvaller zelf niet echt: "Ik voelde me goed de voorbije dagen en was klaar om te spelen, dus een echte verrassing was het niet dat ik mocht starten."

"Ik speelde mee in een paar oefenwedstrijden de voorbije weken en ik was er klaar voor", aldus de nieuwbakken kapitein van de Vereniging. "Dat was wél een verrassing enigszins. Ik praat veel in de kleedkamer, misschien dat de coach het daarom een goede beslissing vond me aanvoerder te maken."

We hadden hem klaargestoomd voor deze match

"We hebben hem klaargestoomd voor deze wedstrijd, hij hielp de jonge spelers vanaf de eerste minuut en hij heeft het heel goed gedaan voor zijn eerste match", was die coach tevreden over hoe zijn aanvoerder de lijnen wist uit te zetten. "Zeker omdat Taravel niet kon spelen was het wel belangrijk om ervaring op het veld te hebben staan."

En De Belder bewees meteen zijn waarde, met heel veel druk op de verdediging van Essevee: "Het waren moeilijke maanden voor me. In de tribune zitten met een blessure is nooit leuk, maar je ploeg niet kunnen helpen als ze steeds verliezen ... Dat doet pijn", besloot de aanvaller.