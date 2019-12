Het weekend van de toptalenten: het maatje van Lukaku, vers bloed bij Ajax en de achttienjarige redder van Bayern München

Afgelopen weekend staken heel wat tieners hun neus aan het venster in het buitenland. Een overzichtje.

Wat gaat het hard voor Joshua Zirkzee bij Bayern München. De achttienjarige spits maakte woensdag pas zijn competitiedebuut. Bij het ingaan van de extra tijd viel hij in. Niet veel later scoorde hij de winnende treffer bij zijn eerste balcontact.

Zaterdag mocht hij ‘al’ na 83 minuten invallen. Drie minuten later opende hij de score tegen Wolfsburg. Een supersub van achttien.

Tegen de Wolven maakte ook leeftijdsgenoot Leon Dajaku voor het eerst zijn opwachting. De Duitse Kosovaar is een rechtsbuiten.

Bij Ajax stond de zeventienjarige middenvelder Ryan Gravenberch voor het eerst in de basis. Hij bekroonde die mijlpaal met een doelpunt.

Ajax walste over ADO Den Haag. De ideale gelegenheid voor coach Erik ten Hag om nog een zeventienjarige knaap zijn competitiedebuut te gunnen: aanvaller Sontje Hansen. Hij was de grote man op het EK U17 met Nederland.

En dan was er nog Sebastiano Esposito. De zeventienjarige Inter-spits stond voor het eerst in de basis in de Serie A. Romelu Lukaku gunde zijn piepjonge spitsbroer een strafschop, die nam het in dank aan. Inter won met 4-0 van Genoa.