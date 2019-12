OFFICIEEL: KV Oostende ziet één van de grootverdieners vertrekken

Fernando Canesin Matos verlaat KV Oostende. De flankaanvallen keert terug naar zijn thuisland en gaat voor Athletico Paranaense voetballen.

Het was al eventjes duidelijk dat het verhaal van Fernando Canesin Matos bij KV Oostende geschreven was. De Kustboys probeerden de Braziliaan afgelopen zomer al te lozen. Vooral het verlies van het zware contract van Canesin is een opluchting.

É brasileiro, mas é quase belga.



Seja bem-vindo ao Furacão, @FernandoCanesin! pic.twitter.com/Zft2sHKCS8 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) 23 december 2019

De 27-jarige Canesin werd negen jaar geleden door RSC Anderlecht naar België gehaald. In het Astridpark brak hij dan wel door, maar hij was nooit echt zeker van een basisplaats.