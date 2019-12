🎥 Ook het Referee Department spreekt zich uit over 'schlemiel van het weekend' Goreux

Dan krijg je na 19 speeldagen bank- en tribunezitten eindelijk eens je kans in de basiself en dan wordt je na iets meer dan 30 minuten spelen genadeloos van het veld gestuurd. Het overkwam Réginal Goreux zaterdagavond in het Freethielstadion in Beveren.

Een te late ingreep rond de middencirkel leverde Réginal Goreux een eerste gele kaart op en toen hij in de grote rechthoek van Waasland-Beveren een klein zetje kreeg probeerde hij de bal bewust met zijn arm over de lijn te duwen. Scheidsrechter Dierick was onverbiddelijk en stuurde de 31-jarige middenvelder van het veld.

Preud'homme begreep niet dat zijn team bestraft werd tijdens een offensieve fase en wou verder niet veel kwijt over de wedstrijd. Dat in tegenstelling tot het Referee Department, want zijn verdedigden de beslissing van Dierick. "Een gele kaart bij een opzettelijk handspel is verplicht", luidde het op Twitter.

⚽️ During #WBESTA, Goreux tried to score a goal by deliberate handball. That is a mandatory caution and therefore he should be punished with a yellow card. #UnderReview pic.twitter.com/LUNgd0Po1h — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) December 23, 2019

Net na de rode kaart opende Standard de score, maar door het numerieke ondertal ging Waasland-Beveren uiteindelijk nog op en over de Rouches. Standard, dat al genoeg problemen heeft met schorsingen en blessures, kan Goreux niet inzetten tegen KAA Gent.