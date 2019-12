Simon Mignolet: "We hoopten om de voorsprong vast te houden, maar een gelijkspel is correct"

Simon Mignolet keepte zondagnamiddag een uitstekende wedstrijd tegen AA Gent. De Rode Duivel pakte uit met enkele cruciale reddingen en zorgde ervoor dat Club lang de nul op het bord hield.

Club Brugge pakte zondagmiddag een punt op het veld van AA Gent. Zeker geen slecht resultaat: "We hoopten uiteraard om die voorsprong vast te houden, maar ik denk dat 1-1 de juiste score is. Voor ons is dat zeker een goed resultaat want het verschil in het klassement met AA Gent blijft gewoon behouden. Nu moeten we blijven bouwen en op naar de wedstrijd tegen SV Zulte Waregem."

De Limburger speelde een uitstekende partij: "Buiten dat schot van Sven Kums moet ik alles pakken. Het is natuurlijk jammer dat ik de nul niet kan houden want dat waren drie belangrijke punten geweest. Kaminski heeft ook enkele goede ballen gepakt. Op basis van de kansen was dit gewoon een juist gelijkspel."