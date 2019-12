Razvan Marin heeft het moeilijk bij Ajax : dringt een uitleenbeurt zich op?

De Roemeense middenvelder die indruk maakte bij Standard, komt bij Ajax nauwelijks aan spelen toe. Ook vorig weekend gaf Ajax-coach ten Hag een niet mis te verstaan signaal.

Het begon nochtans goed voor Marin bij Ajax: hij was titularis in de Supercup en de kwalificatiematchen voor de Champions League. Daarna ging het steil bergaf: nul minuten in de Champions League en amper 270 minuten in de Eredivisie in zeven optredens.

Tegen AZ kreeg de 23-jarige Roemeen nog eens zijn kans, maar net dan ging Ajax met 1-0 ten onder. Vorige week gaf Erik ten Hag tegen ADO Den Haag de voorkeur aan enkele jonge talenten (Gravenberch en Ekkelenkamp), waardoor er weer geen sprake was van Marin in de basiself.

Terugkeer naar Standard? Haast ondenkbaar

Is dit een buitenkansje voor ex-club Standard om toe te slaan tijdens de komende wintermercato? Weinig waarschijnlijk, want Preud'homme rekent op het sterke duo Bastien-Cimirot, dat al maanden op hoog niveau speelt. Ook Mpoku en Amallah doen het verre van slecht. Door een speler als Marin aan te trekken dreigt de evolutie van een van deze spelers afgeremd te worden.

Petre Marin, vader van Razvan, vertelde aan DigiSport dat zijn zoon meer uitleg is gaan vragen bij zijn coach."Een wedstrijdje om de drie weken is niet voldoende, hij moet match na match kunnen spelen. Ook de trainer gaf aan dat het voor Razvan beter is dat hij vaker aan spelen zou toekomen. Er is concrete interesse van een heel goede club... We zien wel wat het wordt."