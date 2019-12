🎥 Youngster van Southampton zet record neer op Chelsea, Mikel Arteta mist trein met Arsenal

Ondanks de vierde plek in het klassement heeft Chelsea het alweer nagelaten om aansluiting te krijgen met de top-3 in de Premier League. Nu verloor het punten in eigen huis aan degradatiekandidaat Southampton.

Het is een lastig seizoen voor Chelsea en Frank Lampard. Op tweede kerstdag konden The Blues alweer niet winnen. Dit keer verloren Batshuayi en co. op eigen veld van Southampton, dat wegtrekt uit de gevarenzone.

Michael Obafemi opende de score voor de bezoekers met een magistraal doelpunt. Na een halfuur draaide hij zich knap weg van zijn man en vond hij een opening in de linkerbovenhoek. De youngster is met zijn 19 jaar en 173 dagen de jongste speler die ooit op Stamford Bridge als bezoeker scoorde. In de tweede helft trok Chelsea ten aanval, maar kreeg het het deksel op de neus.

Arsenal speelde zijn eerste wedstrijd onder Mikel Arteta, maar de Spanjaard kon niet verhinderen dat zijn team punten liet liggen bij Bournemouth. Gosling bracht The Gunnes op voorsprong, maar in de tweede helft was er (opnieuw) Aubameyang die met zijn elfde van de laatste zestien Arsenal-goals de bordjes gelijk hing. Arsenal blijft door het gelijkspel elfde.

Tottenham kon met moeite zich voorbij Brighton heisen. Voor rust bracht Webster de club van Leandro Trossard, die een kwartier voor tijd inviel, op voorsprong. Zonder Eriksen in de basis, liep het stroef voor de Spurs. Na de gelijkmaker van Kane viel hij in en begont Tottenham te voetballen. En dat loonde: 2-1.

Minuut 6⃣8⃣: Eriksen valt in. 🆕

