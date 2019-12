Vincent Kompany in het rood in Engeland? Wel als het van Sir Alex Ferguson afhing

Vincent Kompany in Engeland. Maar dan in andere kleuren dan het hemelsblauw van Manchester City? Het is amper voor te stellen vandaag de dag.

Maar het zag er even naar uit dat de voormalige kapitein van City even in het rood zou gespeeld hebben. In 2004 stond volgens The Sun Vincent Kompany op de shortlist van Sir Alex Ferguson bij Manchester United. Exact hetzelfde jaar als dat Gabriel Heinze en Gérard Piqué naar Old Trafford trokken. Kompany was toen nog maar achttien. In 2006 vertrok hij naar Hamburg.

Een andere Belg op de lijst

Deze lijst, die donderdag in de Engelse media uitkwam, bevatte ook de namen van Diego Forlan en Nicky Butt in de sectie "overbodig". Ze vertrokken allebei ook in de zomer van 2004. Maar op de lijst vinden we met Floribert N'Galula ook een andere Belg terug. Hij maakt nu deel uit van Kompany's staff bij Anderlecht.

N'Galula was toen zeventien. Hij bleef tot 2007 in Manchester zonder ook maar één minuut te spelen in het A-elftal. N'Galula kende onder meer blessures en speelde niet meer dan een handvol wedstrijden alvorens hij in 2011 terugkeerde naar België bij OHL.

In 2012 stopte hij met professioneel voetbal en ging bij het BX Brussels spelen van... Vincent Kompany. Vandaag maakt hij op zijn 32 deel uit van de staff van Anderlecht.