Bernd Storck blijft strijdvaardig na nipt verlies tegen KV Kortrijk: "We moeten blijven vechten"

Donderdagnamiddag kon Cercle Brugge geen punten pakken op het veld van KV Kortrijk. Stef Peeters leek de Vereniging net voorbij het uur op voorsprong te zetten, maar de VAR keurde in extremis het doelpunt af. Even later viel aan de overkant het doelpunt via Gary Kagelmacher.

Bernd Storck was na afloop niet ontevreden, maar was toch erg teleurgesteld: "Het is erg jammer dat mijn team op zo een slecht veld moest spelen. We moesten meer de lange bal hanteren en dat is niet ons spel." Cercle kwam op voorsprong via Stef Peeters, maar de ref keurde dat af: "Volgens mij is het niet terecht. De doelman geen last van een speler die offside liep, maar het is nu wat het is."

Bernd Storck blijft ervan overtuigd dat Cercle zich kan reddden: "We volgen nu op zes punten van Waasland-Beveren. Dat is veel al moeten we ons zeker niet laten ontmoedigen. Alles kan nog en ik ben er zeker van dat dit team tot veel in staat is. We halen er misschien nog een drietal extra spelers bij en dan zien we wel. Ik heb mijn verlanglijstje klaar en we zullen nu zien wie er bijkomt."