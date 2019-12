Dieumerci Mbokani vond bij Antwerp opnieuw het grote voetbalplezier: "Dan stijgt hij boven zichzelf uit"

Dieumerci Mbokani heeft zich dit seizoen opnieuw ontpopt tot de doelpuntenmachine die hij weleer was. De Congolese aanvaller is momenteel aan zijn derde seizoen bezig bij Antwerp en als het van zijn vrouw Marlène afhangt, zal dat ook zo blijven.

"Dieu vertelde me onlangs dat hij tot zijn veertigste wilde doorgaan", lacht Marlène in Het Nieuwsblad. "Als ik het voor het zeggen zou hebben dan blijft hij bij Antwerp. Dan heeft hij stabiliteit. Geen buitenland meer. Het woord 'verhuizen' kan ik niet meer horen. Ik denk dat hij zijn contract wel zal verlengen. Zeker als ze kampioen zouden spelen."

Volgens Marlène is er maar één ding nodig om Mbokani tevreden te houden. "Mijn Afrikaanse gerechten, daar houdt hij enorm van. Maar eigenlijk was dat vroeger ook al. Ik laat hem zich ook op zowel zijn trainingen als match focussen. Als ik hem met iets dringend zou bellen, wil ik niet dat hij te snel zou rijden. Dus daarom bel ik ook niet."

Maar het is vooral de waardering waar Mbokani van houdt volgens zijn vrouw. "Hij is eerder terughoudend en moet zich ergens thuis kunnen voelen. Met iemand als Bölöni en D'Onofrio lukt dat heel goed. Ook met Van Holsbeeck indertijd was dat zo. Dan stijgt hij boven zichzelf uit. In het buitenland had hij dat niet."