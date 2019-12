Dit is ons dreamteam van de voorbije tien speeldagen!

We zijn inmiddels 20 speeldagen ver in de Jupiler Pro League en speeldag 21 staat alweer voor de deur. Hoog tijd om eens terug te blikken naar de voorbije tien speeldagen. Met ons dreamteam van speeldagen 11 tot 20.

Doel

De voorbije tien speeldagen waren er verschillende doelmannen zeer goed bezig. Maar wars van de prestaties van onder meer Van Crombrugge en Bodart kunnen we eigenlijk toch niet naast Simon Mignolet. Hij is aan een ge-wel-dig seizoen bezig bij blauw-zwart en slikte nog nauwelijks velddoelpunten.

Verdediging

Achterin kiezen we deze week voor vier man. Ook daarbij gaan we rustig door met Club Brugge en AA Gent, die vanuit een sterke organisatie acteerden de voorbije weken. Ngadeu is de absolute leider van de Buffalo's achterin, terwijl zowel Deli als Mata opnieuw hun beste vorm hebben teruggevonden en fantastisch spelen. Op links posteren we Mensah, die voor Essevee helemaal aan de oppervlakte is gekomen.

Middenveld

Op het middenveld met Vadis Odjdja en Jonathan David nog meer Buffalo's tussen de lijnen, want zij maakten de voorbije speeldagen ook de nodige indruk - al deed ook vervanger Bezus het goed wanneer David weg was.

Ruud Vormer acteert - net als Hans Vanaken overigens - ook op topniveau en maakt van blauw-zwart zo dé topclub in België, terwijl Standard de voorbije weken Samuel Bastien al meermaals heeft mogen danken voor zijn acties, assists en doelpunten.

Aanval

Voorin geven we een plek aan Dieumerci Mbokani en Kaveh Rezaei, die beiden meer dan van waarde waren voor hun team en zo Antwerp en Charleroi feilloos in play-off 1 houden.

Dat levert dan onderstaand elftal op: