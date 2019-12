De twee punten waar Peter Zulj moest aan werken: "Dat heeft toch een tijdje geduurd"

Peter Zulj is boven water gekomen bij Anderlecht. Met een sterke prestatie tegen Genk solliciteerde hij naar een basisplaats. Frank Vercauteren geeft toe dat er wat werk aan de Oostenrijker geweest is.

Zulj speelde wel vaker op de zes, maar speelde de bal meer terug naar zijn verdedigers dan dat hij de aanval lanceerde. "We hebben er wel wat mee gesproken ja. Hij moest twee dingen veranderen. Eén: hij moest meer naar voor spelen, verticaal voetballen. Twee: hij moest zijn ontgoocheling kunnen wegzetten als hij niet speelde."

De middenvelder had het moeilijk met die status van bankzitter. "Ik zeg niet dat hij slecht trainde, maar er scheelde iets aan zijn beleving. Als hij niet speelde, zag je dat er aan. Hij heeft de knop wel kunnen omdraaien, maar met de combinatie van die twee punten zijn we wel een tijdje bezig geweest."

Vercauteren gaf hem wel nooit op. "Hij is er altijd bij geweest en we hebben hem ook bijna altijd gebruikt. Dat is toch een teken van geloof in zijn kunnen."