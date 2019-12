Sterkhouder Racing Genk leek twijfelachtig, maar hij is inzetbaar tegen Eupen

Racing Genk neemt het deze middag op tegen Eupen. Maehle was lang twijfelachtig door een oogontsteking, maar hij zou kunnen spelen. Goed nieuws voor de Limburgers, want de rechtsachter is een sterkhouder.

Maehle had deze week last van een oogontsteking, maar volgens Wolf start hij ook in de basis. "Hij heeft alle trainingen zonder problemen kunnen meedoen en hij is klaar voor de strijd", staat te lezen in Het Laatste Nieuws. Racing Genk kan deze middag best winnen als ze willen meedoen voor play-off 1. Ze staan namelijk op een achtste plaats met drie punten minder dan de nummer zes, Zulte Waregem. Eupen staat op een dertiende plaats en heeft acht punten meer dan Cercle Brugge, de laatste in de stand.





