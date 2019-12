De man van wie heel wat (kopbal)goals verwacht werden bij Genk: "Het volstaat niet om groot te zijn"

Paul Onuachu heeft al heel wat minuten gekregen in zijn eerste seizoen bij KRC Genk. De doelpuntenproductie van de boomlange spits staat momenteel op zes. Niet slecht, maar met zijn lengte werd er nog meer verwacht.

Al is hij niet ontevreden. “Het gaat wel. Al moet ik nog werken aan mijn kopspel. Het volstaat niet om groot te zijn, je moet ook de juiste timing hebben. Wat de ploeg betreft: er zijn veel ups en downs. Maar ik merk progressie. Als we een hechte groep blijven, komt het goed", zegt hij in HBvL.

Intussen heeft hij al een trainerswissel meegemaakt. “Ik zie meer discipline en agressiviteit op training en in de matchen. Hannes Wolf eist maximale focus. Zo is hij heel streng op ons gsm-gedrag. Een half uur voor de training moet die uit. Hij wil niet dat we afgeleid worden. Wie hem niet uitzet, krijgt een boete."

Tegen Anderlecht was daar wel weinig van te zien. "Een grote ontgoocheling was het. We waren niet scherp. Vraag me niet waarom. Alsof we energie misten. De top zes blijft haalbaar, maar we hadden het onszelf makkelijker kunnen maken. Die nederlaag moeten we donderdag doorspoelen met een zege.”