Clement is wel over veel dingen "blij": "Maar vooral over de winnaarsmentaliteit die deze groep kreeg"

Een welverdiende ereronde maakten de spelers van Club Brugge. Een half jaar 'grand cru' voetbal onder Philippe Clement leverde schitterende resultaten op: Europese overwintering, autoritair leider en in de halve finale van de Beker. "Ik had mijn spelers gevraagd de fans te verwennen."

49 op 60, 12 clean sheets, amper 8 tegengoals en 1 nederlaag, 45 goals gemaakt... De cijfers in de competitie zijn indrukwekkend. Na de 4-0 tegen Zulte Waregem kon Philippe Clement uiteraard tevreden terugkijken op 2019. "Ik ben trots op heel mijn ploeg. Ik had ze gevraagd nog één keer volle bak te gaan en dat hebben ze gedaan."

"Er was dominantie over de hele wedstrijd. Simon (Mignolet) heeft geen enkele redding moeten doen en we scoorden mooie doelpunten. Ik ben blij met het eerste doelpunt van Ruud, ik ben blij met de goals van Okereke, maar ik ben vooral blij met het geheel."

Clement nam de gelegenheid te baat om iedereen een pluim op de hoed te steken. "Ik heb het niet alleen over de 11 of 18, maar over alle 27 spelers. Ze hebben het de voorbije zes maanden schitterend gedaan. Net als mijn technische en medische staf. Daardoor hebben we momenteel maar één geblesseerde. En ik ben blij met de winnaarsmentaliteit die in deze groep is gekomen. Ze hebben honger naar meer. Dat wil ook zien na hun welverdiende week vakantie."