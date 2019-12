Spelers en staf van Waasland-Beveren dragen zege op aan overleden materiaalman Willy Van De Velde

Enkele uren voor de aftrap kreeg men bij Waasland-Beveren verschrikkelijk nieuws te verwerken: Willy Van De Velde, materiaalman van SK Beveren en daarna van de fusieclub, is vrijdagochtend overleden. Spelers en trainer droegen de zege tegen STVV op aan hun materiaalman.

Voor de match werd er in het stadion een minuut stilte gehouden voor Willy Van De Velde die veel voor de club betekend heeft. Centrale verdediger Aleksandar Vukotic droeg de zege aan hem op. "Deze zege is voor hem", reageerde hij.

Applaus in de kleedkamer

"We hebben tijdens de bespreking gezegd dat we voor hem gingen spelen. De vreugde na de overwinning was dan ook veeleer ingetogen. Rust in vrede, Willy", besloot Vukotic. Na de match kwamen de spelers samen in de kleedkamer en betoonden ze hun eer met een applaus.

"We waren extra gemotiveerd vandaag door het overlijden van Willy. Deze overwinning was voor hem", was Jur Schryvers enorm aangedaan door het nieuws. "De spelers hebben met hun hart gestreden en alles voor hem gegeven vandaag", besloot trainer Arnauld Mercier.

Van De Velde bij de ploegfoto's in 2016: