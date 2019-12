Thorup en AA Gent sluiten 2019 af met een mooie overwinning: "Hij speelde één van zijn beste wedstrijden van dit seizoen"

AA Gent heeft gisteren een knappe overwinning geboekt op het veld van Standard. Het werd 0-1 na een schitterend doelpunt van Sven Kums. Thorup was dan ook een tevreden man na de wedstrijd.

"We begonnen de wedstrijd met veel vertrouwen. Het was een kans om 2019 op een zeer mooie manier af te sluiten. We wisten dat het een intensieve wedstrijd ging worden met veel duels, maar we hebben het goed aangepakt", aldus Thorup op de persconferentie.

Thorup heeft veel respect voor Standard. "Ze waren zeer sterk op de counters en we hadden het er moeilijk mee. We probeerden het spel naar ons toe te trekken en we hadden veel balbezit, maar het was moeilijk om kansen te creëren. We hebben gewacht tot er meer ruimte kwam en daar hebben we van kunnen profiteren. We hebben een slimme wedstrijd gespeeld."

Owusu

De man van de match bij AA Gent was misschien wel Owusu. Hij speelde een sterke wedstrijd op het middenveld. "Hij kreeg verrassend veel ruimte om het spel te maken", aldus Thorup. "Hij was zeer sterk aan de bal en hij was goed in de recuperatie. Hij is niet alleen fysiek sterk, maar hij is ook zeer slim. Hij speelde één van zijn beste wedstrijden van dit seizoen.