Mbokani, Arslanagic, Boya,... Heel wat interessante spelers uit de Jupiler Pro League hebben nog geen contract voor 2020

Vanaf 1 januari zijn de spelers wiens contract komende zomer afloopt vrij om op zoek te gaan naar een nieuwe club. Heel wat spelers uit de Jupiler Pro League kunnen daarom al beginnen uitkijken.

Half Antwerp einde contract

Bij de Great Old zijn er op dit moment heel wat spelers die bijna einde contract zijn. Dieumerci Mbokani, Steven Defour en Kevin Mirallas tekenden voor een jaar en kunnen dus even snel alweer weg zijn. Verder zitten ook Sinan Bolat, Dino Arslanagic, Amara Baby, Daniel Opare en Simen Juklerod (optie voor een extra jaar) zonder contract over een half jaar.

Veel werk dus voor Luciano D'Onofrio en co. want Arslanagic, Bolat en Juklerod liet intussen al weten dat ze een stap naar het buitenland zeker overwegen.

Boli naar Anderlecht, Boya naar Gent?

Bij Antwerp is de kans groot dat de meesten uiteindelijk nog wel een contractverlenging zullen tekenen, maar bij enkele spelers is het nagenoeg zeker dat ze gaan vertrekken. Yohan Boli heeft nog zes maanden contract op Stayen en staat in de belangstelling van RSC Anderlecht en het Franse FC Nantes. STVV vraagt momenteel nog een bedrag van ongeveer 2,5 miljoen euro, maar de Limburgers zullen waarschijnlijk toch met heel wat minder genoegen moeten nemen.

Bij Moeskroen zitten ze dan weer met het geval Frank Boya. De Kameroener zal zeker vertrekken en kan op interesse rekenen van Antwerp en AA Gent. Het is wel nog de vraag of de Henegouwers er in de wintermercato nog een bedrag voor krijgen of hij komende zomer transfervrij vertrekt.

Garcia, Vossen

Naast Yohan Boli zou STVV ook wel eens centrale verdediger Pol Garcia kunnen verliezen. Het contract van de Spaanse jeugdinternational loopt af en de kans is groot dat enkele clubs Garcia op het oog hebben. Afgelopen zomer liet Burnley het jeugdproduct van Juventus al eens beter bekijken.

De topschutter van het voorbije decennium in de Jupiler Pro League is ook transfervrij na dit seizoen. Jelle Vossen past dit seizoen niet in de plannen van Philippe Clement en mag Club Brugge verlaten. De aanvaller kwam voorlopig tot slechts 77 speelminuten, maar de statistieken van Vossen blijven wel bijzonder indrukwekkend. Na 318 wedstrijden in de competitie voor Racing Genk en Club Brugge samen was hij goed voor 125 doelpunten. Heel wat clubs zullen de komst van de voormalige Rode Duivel zeker overwegen.

Andere spelers die zeker nog hun waarde hebben in de Jupiler Pro League: Bruno Godeau (Moeskroen), Davy Roef (RSC Anderlecht), Kevin Vandendriessche (KV Oostende), Gary Kagelmacher (KV Kortrijk), Larry Azouni (KV Kortrijk), Jean-Luc Dompé (AA Gent) en Timothy Derijck (AA Gent).