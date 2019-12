Leye verdedigt Preud'homme: "Zodra Michel opstaat, krijgt hij een kaart"

Preud'homme was ziek tijdens de wedstrijd Standard - AA Gent. De trainer van Standard liet donderdag zijn assistent aan het woord op de persconferentie na de wedstrijd.

Opnieuw een frustrerende nederlaag voor Standard. De thuisploeg had de kansen, terwijl de bezoekers niet veel nodig hadden om te scoren. "Ze sloegen één keer toe in de tweede helft en het schot van Kums kwam uit het niets," merkte Mbaye Leye op. "Het is jammer voor ons dat we niet kunnen scoren in onze sterke momenten. AA Gent was efficiënt wanneer het moest."

"We voelden het gebrek aan frisheid bij onze spelers, naast onze afwezigen. Deze winterstop zal goed zijn voor alle spelers. We hebben een goed begin van het seizoen gehad, maar we krijgen ook te maken met veel blessures", aldus Leye.

Leye laat zich ook uit over Preud'homme. "Als spelers klappen krijgen, stijgt de frustratie. En het is hetzelfde op de bank. Ik ken veel coaches die uit hun zone gaan en nooit een kaart krijgen. Michel, zodra hij opstaat, krijgt hij er één. Wat wil je? Hem op de bank vastbinden? Je moet wat meer respect tonen voor iemand die zoveel voor het Belgische voetbal heeft gedaan."