Rob Schoofs meteen opnieuw van waarde voor Mechelen, maar heeft wel opnieuw pech: "Zuur, maar vakantie niet voor verpesten"

Rob Schoofs moest de voorbije weken een paar keer toekijken vanop de bank, maar tegen Moeskroen mocht hij opnieuw in de basis starten. Hij deed het goed en mocht met drie punten terug de bus op. Al was er wel een persoonlijk minpuntje.

Bij een fase in de tweede helft werd Schoofs afgevlagd voor buitenspel, waarop hij alsnog de bal binnentrapte en prompt een gele kaart onder de neus geschoven kreeg: “Ik had het wel gezien, maar wat als het dan geen buitenspel is? Als speler moet je toch sowieso trappen?”

“Ach, er zat ook wel wat frustratie in van de vele gemiste kansen in onze tweede helft”, gaf Schoofs toe. “En dus was het dom van mij.” Door zijn gele kaart is de middenvelder er tegen Standard net na de winterstop sowieso niet bij.

Geschorst

“Het is heel zuur dat ik de match tegen Standard zal moeten missen en het zal ook wel voor een vol huis zijn, dus dat is zeker zonde. Aan de andere kant wist ik dat het wel eens kon gebeuren dat ik mijn vijfde kaart kon pakken, nu zit ik safe tot het einde van de reguliere competitie.”

Schoofs kon er dus wel mee om: "Natuurlijk is het jammer, maar ik ga het mijn vakantie niet laten verbrodden. We hebben een heel mooi 2019 meegemaakt en deden een goede zaak in de strijd om play-off 1."