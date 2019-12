Jaarrekening bekend: schuldenberg Anderlecht stijgt naar... 95 miljoen euro

Anderlecht heeft gisterenavond laat de jaarrekening openbaar gemaakt. Het seizoen 2018-2019 gaat de boeken in als een recordjaar, negatief gezien dan wel. De loonlast begint intussen de pan uit te vliegen.

We gaan er geen doekjes om winden: die jaarrekening ziet er heel rood uit. De schuldenberg van het seizoen 2017-2018 stond op 83,3 miljoen euro. Een jaar later is die exponentieel gestegen naar 94,9 miljoen euro.

En dat terwijl er een kapitaalsverhoging van 27 miljoen gebeurde en Marc Coucke Anderlecht een kortetermijnlening gaf van 22 miljoen. Grootste boosdoener zijn uiteraard de lonen. Anderlecht heeft 37 kernspelers en nog een tiental uitgeleende spelers waarbij ze deels of helemaal (Kums) hun loon betalen. Dat maakt dat er maar liefst 47,3 miljoen euro aan lonen wordt betaald.

De kosten zijn zo op 109,1 miljoen euro beland, terwijl de inkomsten (geen Europees) zijn teruggevallen naar 84,1 miljoen euro. Als er dit seizoen geen play-off 1 wordt gehaald en ook geen Europees lijkt het er niet direct beter op te gaan worden.