🎥 Brugse doelman die sensationele kopbalgoal scoorde in de Youth League krijgt eerste profcontract

De herfstkampioen kwam na de laatste match van het decennium met contractnieuws op de proppen. Senne Lammens tekende vrijdag 27 december zijn eerste profcontract.

"Jeugdproduct en beloftendoelman Senne Lammens verlengt zijn contract bij Club Brugge tot 2022", kondigde blauw-zwart vrijdag aan. De 17-jarige keeper speelde nog niet bij de hoofdmacht van de huidige competitieleider. Dit jaar keepte hij wel in de Youth League, het equivalent van de Champions League voor beloften.

In zijn laatste optreden in de Youth League gingen beelden van Lammens de wereld rond. Club had nog een goal nodig om zich te kwalificeren voor de knock-outfase en de goalie trok mee naar voor en kopte de bal voorbij de doelman van Real Madrid.