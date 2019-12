Sinan Bolat tevreden met de terugkeer van Steven Defour: "Hij bracht ons veel bij"

Steven Defour kon 2019 dan toch afsluiten met een positieve noot. De voormalige Gouden Schoen stond aan de aftrap tegen zijn ex-club Anderlecht en liet meteen enkele goede zaken zien.

Doelman Sinan Bolat was na afloop erg tevreden met de terugkeer van Defour: "Je kan er niet omheen dat Defour een speler is met heel veel kwaliteiten", vertelde de Turkse international bij Het Laatste Nieuws. "Hij speelde drie maanden niet, maar tegen Anderlecht toonde hij wel meteen zijn klasse."

Na de pauze had Defour het moeilijker en Laszlo Bölöni besloot om hem net voor het uur naar de kant te halen: "Het is logisch dat hij nog geen 90 minuten aankan. In dat uurtje dat hij op het veld stond, bracht hij ons in elk geval veel bij. Ik ben blij dat Steven terug is en hopelijk kan hij nu blessurevrij blijven."